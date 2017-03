Přestupy NHL ONLINE: Manažeři se činili, několik mladíků se upsalo

PODPIS - Americký útočník John Stevens podepsal ve svých dvaadvaceti letech první smlouvu do nejlepší soutěže světa. O kapitána týmu Northeast University stáli New York Islanders a dali mu k podpisu dvouletý kontrakt (1,85 milionu dolarů), který začne být platný od ročníku 2017/18. Stevens letos posbíral 28 bodů (5+23) ve 28 zápasech. Stejný kontrakt podepsal také obránce Matt Roy s týmem Los Angeles.

