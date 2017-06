Přestupy NHL ONLINE: McDavid čeká na nový kontrakt. Přijde si na 2 miliardy?

PODPIS - Noel Acciari prodloužil o další dvě sezony s Bostonem, který s pětadvacetiletým Američanem podepsal jednocestný kontrakt, jenž hráči vynese 1,45 milionů dolarů. Nikdy nedraftovaný hokejista má v NHL na kontě 48 utkání a 6 bodů (2+4).

Noel Acciari: "I think that's the way I have to play every day – play every game as if it was my last." https://t.co/ei9pX072sI