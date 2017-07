Přestupy NHL ONLINE: Nečas dostal za podpis s Carolinou miliony

PODPIS - Kanadský divočák Micheal Ferland po dvou celých sezonách v Calgary přidá minimálně další dvě. Flames mu v nich vyplatí celkem 3,5 milionu dolarů. Pětdvacetileté křídlo, které dříve přiznalo problémy s alkoholem, bylo v posledním ročníku s patnácti góly šestým nejlepším střelcem mužstva.

I'm Very excited to play in front of the best fans in the league for the next 2 years! #CofRed