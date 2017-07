Přestupy NHL ONLINE: Nová smlouva pro Faksu, za tři roky vydělá 6,6 milionů

ODCHOD Z NHL – Ke konci v zámořské NHL se rozhodl ruský útočník Michail Grigorenko, který podepsal tříletou smlouvu s CSKA Moskva. Rodák z Chabarovsku, který poslední dvě sezony strávil v Coloradu, tak patrně učinil i kvůli možné účasti na olympijských hrách v Pchjongčchangu. V KHL by měl totiž patřit mezi nejlepší hráče.

Grigorenko finally signs with CSKA. Unlike draft buddy Yakupov, he knows quite well his NHL career is over, so he just took the money. #Avs