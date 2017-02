Přestupy NHL ONLINE: O Voráčkova hvězdného parťáka stojí Montreal

WAIVERS LISTINA - Dvě tváře neprošly skrz listinu nechráněných hráčů a mají nové majitele. Z Minnesoty míří do Columbusu sedmadvacetiletý autor jednoho gólu v této sezoně Zac Dalpe. Tým Floridy zase opouští pracovitý Greg McKegg, ale daleko neputuje, vzala si ho Tampa Bay.

McKegg: [The #FlaPanthers] gave me a pretty big chance to play up here for a good amount of time. I obviously really appreciate that." pic.twitter.com/4tQf6v211v