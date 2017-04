Přestupy NHL ONLINE: Obr z Vancouveru překvapil, Kanadu mění za KHL

SPEKULACE - V Coloradu se trápil, ale přesun do Los Angeles ho znovu nabil chutí do hokeje. A přesně proto ještě Jarome Iginla nechce končit kariéru a hodlá sledovat, jaké možnosti má pro další ročník.

Iginla not retiring. LA experience rejuvenated him. "I would like to keep playing but have to wait to see what the options are."