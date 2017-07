Přestupy NHL ONLINE: Oduya podepsal v Ottawě, Dumoulin prodloužil s Penguins

PODPIS - V poušti zůstane také člen prvního týmu Coyotes útočník Jordan Martinook. Čtyřiadvacetiletý autor 50 kanadských bodů (20+30) ve 166 zápasech NHL patří ke stabilním členům Arizony, ale nemohl se s ní dohodnout na novém kontraktu. Arbitráž, plánovaná na 29. červenec se ale neuskutečnila, protože si obě strany nakonec plácly a kanadský útočník by si měl během dvouleté smlouvy vydělat dohromady 3,6 milionu dolarů.

Two more year for my wife and I in sunny Arizona with the coyotes. Today is a very happy day for my family and I and everyone who was helped