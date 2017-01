Přestupy NHL ONLINE: Ottawa měnila se San Jose a získala Wingelse

SPEKULACE - Detroit by před play off mohl změnit tvář a je klidně možné, že zmizí i hráči, u kterých by se to nečekalo. Respektovaný chicagský žurnalista Mark Lazerus například informoval, že Blackhawks zjišťují, jak by se dali získat útočníci Tomáš Tatar či Gustav Nyquist.

Take every name you hear this time of year with a grain of salt, but I'm told #Blackhawks have at least sniffed around Nyquist and Tatar.