Přestupy NHL ONLINE: Pastrňák? Chceme ho na delší dobu, říká generální manažer

SPEKULACE - Jako na houpačce vypadají informace ohledně Ilji Kovalčuka. Ruský útočník z Petrohradu nejdříve vehementně hlásil, že chce zpět do NHL, jenže s jeho možným odchodem to není tak snadné a dost možná z něj sejde. Ruský žurnalista Slava Malamud hlásí, že se teď Kovalčuk chce spíš soustředit na olympijské hry, a proto do zámoří nepůjde. Zdá se, že zůstane v Petrohradě.

There is no comment from Kovalchuk, just the words of SKA board chairman Medvedev: "We are talking contract, he wants to stay now."