Přestupy NHL ONLINE: Penguins nabízí beka, co vyhrál 2 Stanley Cupy

13:40'

PODPIS - Potvrzeno! Drobný americký střelec Cam Atkinson spojil svou budoucnost s Columbusem na příštích sedm let. Blue Jackets mu od ročníku 2018/19 do konce sezony 2024/25 budou každý rok vyplácet 5,75 milionu dolarů. Teď už jen aby se kanonýr probral. Loňský ročník (35+27) byl jeho nejlepší v kariéře, letos ale zatím v patnácti zápasech neoslnil (4+2).

Congrats to my good buddy @CamAtkinson13 on signing an extension with @BlueJacketsNHL. Such a great player, even better guy. #CBJ — Jeremy Roenick (@Jeremy_Roenick) 17. listopadu 2017

Congrats to my boy @CamAtkinson13 on the 7 year deal! You earned it! #CBJ #littleguybigshot — Matthew Calvert (@mattcalvert11) 17. listopadu 2017

There’s nowhere else I wanted to be. Can’t wait to call Columbus home for 7 more years and bring… https://t.co/Lt9fGyk7pR — Cam Atkinson (@CamAtkinson13) 17. listopadu 2017