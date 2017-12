Přestupy NHL ONLINE: První Australan v historii míří do Edmontonu

08:40'

KONEC KARIÉRY - Šokující informace přišla z Vancouveru. Kvůli potížím se zády musí Derek Dorsett v probíhající sezoně, ve které vstřelil 7 branek a se 74 trestnými minutami je stále nejtrestanějším mužem soutěže, ukončit kariéru. "Ta zpráva od lékaře pro mě byla zničující. Ale mám mladou a zdravou rodinu a celý život před sebou. Hokej mě hodně naučil a věřím, že cokoliv si před sebe v budoucnu postavím, úspěšně zvládnu," řekl třicetiletý útočník. Dorsett v NHL oblékal dresy Columbusu, Rangers a Vancouveru a kariéru končí s 515 zápasy, 127 body (51+76) a 1314 trestnými minutami.

#Canucks announce Derek Dorsett will not return to active roster due to health reasons and risks associated with playing. https://t.co/ZOrsAhfHfx — Vancouver Canucks (@Canucks) November 30, 2017

Just heard the Derek Dorsett news today...he played the game hard every night. Great guy. Has to Suck to have career end like that for sure..but he’s got it together..he will be fine moving forward. Congrats on a hell of a career Dorse! — Mike Commodore (@commie22) November 30, 2017

#CBJ John Tortorella on Derek Dorsett: "He was a pain in the ass. But I liked that pain in the ass. I have a tremendous amount of respect for him.” @Canucks — Aaron Portzline (@Aportzline) November 30, 2017

Great player, better teammate and even better friend. Impossible to replace. Amazing career for this warrior! Pleasure to be a part of two of the stops. pic.twitter.com/GCIRgaZzki — Michael Del Zotto (@MichaelDelZotto) 30. listopadu 2017