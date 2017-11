Přestupy NHL ONLINE: Raubíř v Bostonu neuspěl, klub ho uvolnil

KONEC KARIÉRY - Současný vítěz Stanley Cupu Mark Streit se krátce po startu ročníku rozhodl ukončit kariéru. Devětatřicetiletý Švýcar se před sezonou vrátil do Montrealu, kde už kdysi působil, ale svezl se s mizerným startem Canadiens a klub s ním 16. října rozvázal kontrakt. Kariéru zakončil se 786 utkáními, které nahrál v Montrealu, Islanders, Philadelphii a Pittsburghu a posbíral během nich celkem 434 bodů. V roce 2009 si zahrál v All-Star Game a čtyřikrát reprezentoval svou rodnou zemi na ZOH.

