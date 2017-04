Přestupy NHL ONLINE: Sobotka má jasno, upsal se Blues na 3 roky

PODPIS - Kapitán univerzitního týmu Minnesoty by mohl povýšit o úroveň výše. Wild totiž s třiadvacetiletým Justinem Kloosem podepsali dvouletou smlouvu, která začne platit v ročníku 2017/18. Kloos během posledních dvou let pokaždé zvládl nasbírat 43 bodů.

Very excited to be apart of the @mnwild organization and looking forward to the next chapter of my life!