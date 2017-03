Přestupy NHL ONLINE: Stars si pojistili rváče na další sezonu

PODPIS - Defenzivní kanadský centr Logan Shaw bude v dalším ročníku pokračovat v barvách Anaheimu, kam byl v polovině listopadu vyměněn z Floridy. Za Ducks stihl nahrát 43 utkání a posbírat 5 bodů (2+3). Kontrakt je dvoucestný, v prvním týmu hráči vynese 660 tisíc dolarů, na farmě ale pouze 70 tisíc.

Extremely pleased and honored to have the opportunity for another year with @AnaheimDucks. Thanks to everyone for the support!