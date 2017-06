Přestupy NHL ONLINE: Šustr zůstává, s Tampou prodloužil o další rok

18:33'

VÝMĚNA - Tak tohle je pořádná pecka. Po dvou sezonách v Columbusu se do Chicaga vrací útočník Brandon Saad a společně s ním bude mít novou adresu i talentovaný gólman Anton Forsberg. K Blue Jackets putuje také volba v 5. kole draftu 2018. Blackhawks ale obětovali ruskou hvězdu Artemiho Panarina a další talent Tylera Motteho plus volbu v 6. kole letošního draftu.

Official statement: Artemi Panarin has been traded from Chicago to Columbus. Looking forward to a new challenge. — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) June 23, 2017

Blackhawks wanted some cost certainty moving forward. Didn't think they could re-sign Panarin or Hjalmarsson in 2 yrs. (con't) — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) June 23, 2017

Tough to see another teammate go! Good luck in your old stomping grounds @BSaad20 Good guy and teammate for sure! — Brandon Dubinsky (@BDubi17) June 23, 2017