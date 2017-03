Přestupy NHL ONLINE: Toronto podepsalo mladého Fina z KHL

PODPIS - Drobného útočníka s výborným střeleckým instinktem Miro Aaltonena podepsali v Torontu. Třiadvacetiletý finský hokejista hrál tento ročník za Viťaz Podolsk v KHL a se 44 body (19+25) byl třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva. V play off ale ve čtyřech bitvách nebodoval. Do NHL byl draftován v roce 2013 v 6. kole Anaheimem.

Curious to see how good Miro Aaltonen is. He'll be 24 next season and I doubt he signed with the Leafs just to go to the AHL.