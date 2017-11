Přestupy NHL ONLINE: Týmy Dallasu a Floridy si prohodily farmáře

ODCHOD Z NHL - Přesun útočníka Vadima Šipačova z Las Vegas do Ruska je hotový. I když to tak být nemuselo. Golden Knights se údajně dohodli s jedním týmem NHL na trejdu, ale hokejista ho odmítl. "Chtěl domů," řekl generální manažer George McPhee. Šipačov tak dobrovolně podepsal papíry o konci kariéry v NHL a v případě, že by se někdy chtěl vrátit, jsou jeho práva v držení Las Vegas pro příštích pět let. A jak ukazuje případ Ilji Kovalčuka z posledních sezon, možnost návratu by v tomto případě nebyla snadná...

McPhee said there was a trade in place for Shipachyov, but he didn’t want to be moved to another NHL club.