Přestupy NHL ONLINE: Týmy Ottawy a New Jersey měnily i po uzávěrce

VÝMĚNA - První výměnu v NHL zažívají dva borci z méně tradičních zemích. Norský útočník Andreas Martinsen přesune svou urostlou postavu do Montrealu, naopak Švýcar Sven Andrighetto už u Canadiens nedostane další šanci a pokusí se prorazit v Coloradu. V kanadském klubu nasbíral během tří ročníků 83 startů a 28 bodů (11+17).

Want to thank the @Avalanche and all my teammates for a great couple of years! Now I'm very excited to join the @CanadiensMTL