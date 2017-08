Přestupy NHL ONLINE: Vancouver jedná s Horvatem, ale nespěchá

PODPIS - Arbitráži se vyhnul pittsburský mladík Conor Sheary a s Penguins prodloužil o další tři roky, během kterých bude průměrně vydělávat 3 miliony dolarů. Vítěz Stanley Cupu z posledních dvou sezon má za sebou základní část, ve které nasbíral 53 bodů v 61 zápasech, a to jsou slušné počty na někoho, kdo ani neprošel draftem.

Sheary: "I'm very excited with the term and contract. I was glad we were able to work it out before arbitration." https://t.co/8TqJXoibyq pic.twitter.com/f6SMtcJ2YN