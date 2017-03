Přestupy NHL ONLINE: Ve Vegas je velký zájem o Fleuryho

VÝMĚNA - Třiatřicetiletý americký gólman Mike McKenna končí v organizaci Floridy, ale nemíří daleko. Panthers ho poslali do Tampy Bay za o devět let mladšího brankáře Adama Wilcoxe, jenž čeká na svůj první start v NHL.

Thank you @FlaPanthers. It was an honor to play for the organization. Best of luck to all my (now former) teammates. See you down the road