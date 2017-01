Přestupy NHL ONLINE: Vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem končí kariéru

PODPIS - Tampa Bay dala k podpisu tříletý nováčkovský kontrakt kanadskému křídelníkovi Mathieu Josephovi, kterého v roce 2015 draftovala ve 4. kole ze 120. pozice. Joseph teď hraje svou třetí celou sezonu v týmu Saint John Sea Dogs, který válí v QMJHL a výtečné výkony z posledních měsíců mu dokonce vynesly nominaci na MS dvacítek. Smlouva má hodnotu 2,775 milionu dolarů.

Extremely happy to sign my first NHL contract with the @TBLightning Organization! Thanks to everyone who help me along the way ! pic.twitter.com/qBL8aBAsCw