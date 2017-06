Přestupy NHL ONLINE: Vrbatu chce až šest týmů, Girardi do Detroitu?

Obránce Dan Girardi skončil po jedenácti letech v organizaci New York Rangers, kteří ho vyplatili ze smlouvy a v létě by si měl vybírat z řady nabídek. Jako nežhavější se jeví zájem Detroitu, ale o zkušeného zadáka údajně stojí také Vancouver.

There is a lot of interest in Dan Girardi. Hearing he's highly sought after. Will be interesting to see the type of deal he gets post-buyout