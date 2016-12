Jágr se přiblížil druhému místu. V mé hlavě už mě překonal, říká Messier

Třináct let si držel tuhle pozici, ale jeho čas pomalu přichází. Marc Messier byl dlouhé roky druhým nejproduktivnějším mužem NHL s celkovým počtem 1887 bodů, ale své místo už brzy přenechá Jaromíru Jágrovi. Český útočník Floridy v noci proti Winnipegu (3:4 po nájezdech) přidal další asistenci a na vyrovnání bilance svého bývalého spoluhráče z New York Rangers už potřebuje jen tři body.

Velká bodová událost by se mohla stihnout ještě před vánoční přestávkou. V noci na zítřek hraje Florida v Coloradu a ještě než dorazí sváteční atmosféra, stihnou Panthers domácí bitvy proti Buffalu, Bostonu a Detroitu. To je šance také pro Messiera.

„Rád bych byl u toho když hranici překoná, to je bez debat," vykládala legenda pro NHL.com. „Vážně nevím, jestli to bude možné, ale moc rád bych přímo Jaromírovi k posunutí na druhé místo pogratuloval."

VIDEO: Jágrův bod číslo 1884

Legenda z Kladna bude také asi na hodně hodně dlouho poslední tváří, která šestinásobného vítěze Stanley Cupu v tabulce překoná. Messier dokázal posbírat 1887 bodů v 1756 zápasech, Jágr potřeboval k 1884 bodům zápasů 1660. Dalším aktivním hráčem, který ho následuje, je Joe Thornton na 25. místě. Vousáč ze San Jose má 1360 bodů. Takoví Alexandr Ovečkin a Sidney Crosby ještě nemají bodů ani tisíc...

Holohlavý bourák Messier rozhodně na své sesazení ze druhé pozice nekouká nijak negativně. „Sleduju to se stejnou pokorou, jako Gordie Howe pozoroval, jak ho přeskakuje Wayne Gretzky. Je to příležitost, která může inspirovat další generace hráčů a nastavit jim nové hranice," vysvětluje svůj pohled.

S Jágrem navíc kdysi sdílel newyorskou šatnu, dobře ho zná a jeho schopnosti uznává. Doteď je Messier sám překvapený, že to v kariéře v počtu bodů dotáhl až tak vysoko. A je pravda, že kličkami na ledě nikdy moc nevynikal, jenže byl kapitánem Edmontonu v dobách největší slávy a do statistik přispíval konstantně.

Historická tabulka bodování NHL: 1. Wayne Gretzky - 2857 bodů

2. Mark Messier - 1887

3. Jaromír Jágr - 1884

4. Gordie Howe - 1850

5. Ron Francis - 1798

To, že ho překoná Jágr nenese zase tak těžce také proto, že tušil, že taková chvíle přijde. Uznává navíc i výkony českého hokejisty z Evropy. „V mé hlavě mě překonal už dávno. Celkový počet bodů, které nasbíral jako profesionál, je ohromující," myslí si. Jágr v KHL zvládl 146 bodů a více než stokrát bodoval v barvách Kladna.

Jágr je v tuto chvíli herní anomálií, ale také Messier zvládl hrát dlouho, kariéru končil v roce 2004 ve věku 43 let. Moc dobře tedy rozumí tomu, čím si Jágr prochází. „Je velmi těžké se na všechno to trénování dobře připravit a on to dokázal a vyhýbal se přitom všem zraněním," řekl a stále byl udiven z jeho formy. Podle Messierových slov to zatím nevypadá na brzký konec kariéry české legendy.

„Když ho vidíte na ledě, stále si žádá puk a snaží se všude dosáhnout. Samozřejmě je těžké něco předpovídat, ale zatím to nevypadá, že by se chystal zpomalit."