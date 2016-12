Laine, teď Krejčí. Útočník vyšil divný vlastenec: Brankář byl bez šance

Boston vstoupil do bitvy s Ducks ve svém svatostánku TD Garden na jedna podtržená. Ve 13. minutě se v rozmezí 13 sekund trefili Zdeno Chára a Austin Czarnik. Soupeř byl zralý na ručník, respektive na time out, který si i trenér Randy Carlyle vybral. Impuls zafungoval.

Idyla a dvoubrankový fór Bostonu totiž skončil ještě v téže minutě, kdy se Krejčímu nad brankovištěm svezl puk po hokejce a zamířil za záda Antona Chudobina. Branka byla připsána Andrewu Coglianovi, který jako poslední Kačer kontaktoval kotouč.

VIDEO: Podívejte se na vlastní gól Davida Krejčího

Krejčí nechtěně připomněl čtyři dny starý ústřel mladé hvězdy Winnipegu Patrika Laineho, v letošní sezoně už sedmnáctigólový Fin proti Edmontonu dezorientovaný vystřelil devět minut před sirénou na vlastní branku a soupeř díky této trefě vyhrál 3:2.

"Není o čem, první gól byl jasně můj, měl jsem uhlídat jejich hráče. Potom jsem se do toho už jen snažil vložit hůl, abych mu znemožnil skórovat a takhle to dopadlo. To se stává, Anton byl opravdu bez šance," litoval Krejčí, který v zápase pobral tři záporné body, v rozhovoru pro NHL.com smolného okamžiku.

"Měli jsme před ním lépe bránit. Oni se vždy tlačili do brány, měli jsme je lépe pokrýt a více gólmanovi pomoct. Ta situace nemusela nastat," dodal zklamaný rodák ze Šternberku, který se trošku rehabilitoval ve 23. minutě.

Tehdy Krejčí vyrovnal v přesilové hře při vyloučení Ondřeje Kašeho z dorážky na 3:3. Dva body pro Anaheim vystřelil o tři minuty později Rickard Rakell.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Anaheimu s Bostonem