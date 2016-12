Mrázek pomohl Detroitu k výhře nad Anaheimem, Faksa pobral dva body

Mrázek po uzdravení Jimmyho Howarda sledoval předchozí tři zápasy ze střídačky. Detroit ve všech prohrál a dobře nezačal ani proti Anaheimu. Hosté rychle vedli zásluhou dvou dobře sehraných přesilových her 2:0 a ještě ve 28. minutě drželi dvoubrankový náskok (3:1). V dresu domácích, kteří se v poslední době trápí v útoku, se ale rozstřílel Tomáš Tatar. Slovenský útočník zařídil obrat svým prvním hattrickem v soutěži.

Při gólu na 2:3 si ale Tatar vybral pořádnou porci štěstí. Jeho střela se otřela o brusli obránce Anaheimu Cama Fowlera a putovala zdánlivě do bezpečí. Jenže puk se od zadního mantinelu odrazil zpět před branku a od nohy gólmana Jonathana Berniera doputoval do sítě. "Hostující brankáři to v téhle aréně mají těžké, protože nejsou zvyklí na nečekané odrazy, které se tu občas stávají. Myslel jsem si, že kotouč zůstane za brankou," řekl Bernier.

Tatar přiznal, že náhodný gól domácí nakopl. "Bylo to perfektně načasované. Ten odraz změnil celý zápas. Víme, že poslední čtyři utkání jsme nehráli nejlépe (skórovali v nich jen třikrát) a něco takového jsme potřebovali," podotkl. Dalším důležitým momentem v utkání byl za stavu 2:3 zákrok Mrázka, který v brejku dva na jednoho vychytal Corey Perryho. Vzápětí z protiútoku Detroit vyrovnal trefou Dylana Larkina a ještě před druhou sirénou otočil skóre Xavier Oullet.

VIDEO: Podívejte se na jeden z Mrázkových zákroků:

Faksa zaznamenal podruhé v sezoně dva body v jednom utkání. Nejdříve ve 25. minutě vyrovnal z dorážky svým čtvrtým gólem na 1:1. Podobným způsobem poslal na začátku třetí třetiny Dallas do vedení Adam Cracknell a osmnáct sekund před třetí sirénou přidal za Faksovy asistence do prázdné branky gól Jordie Benn. Philadelphia utrpěla první porážku po deseti vítězstvích, což byla její nejdelší série od roku 1985.

"Stává se důležitou součástí týmu a toho, co chceme dosáhnout. Gól si vydřel. Musíte chodit do branky, protože pokud to neděláte, nevytváříte závary a nedostáváte se k dorážkám. A to dělal," chválil trenér Dallasu Lindy Ruff českého útočníka, který v závěru pomáhal za stavu 2:1 ubránit oslabení a také v této herní činnosti je pro tým velmi platný.

Úsměvnou scénku sehrál nechtěně Mark Borowiecki. Zadákovi Ottawy praskl na brusli nůž a v obranném pásmu při náporu New Jersey opakovaně padal na led. Rozhodčí jeho půlminutové trápení nakonec ukončil v době, kdy hosté usilovali o vyrovnání na 2:2.

"Zlomila se mi čepel na dvě půlky a bez ní nemůžete stát, natož bruslit. To se nedá," vysvětloval po utkání Borowiecki. "Kyčle mám od těch pádů určitě pohmožděné, ale už se tomu můžu také zasmát. Jsem rád, že se rozhodčí nade mnou slitoval," doplnil obránce Ottawy, která vyhrála 3:1.

Gólman Carey Price den poté, co byl po čtyřech gólech střídán, vychytal Montrealu vítězství 2:1 na ledě Washingtonu. Devětadvacetiletý Kanaďan si zároveň připsal jubilejní 250. výhru kariéry a je 52. brankářem, které této mety dosáhl. Před pěti dny se stejný kousek povedl i Pekkovi Rinnemu z Nashvillu.

VIDEO: Podívejte se na Faksův gól:

NHL:

Dallas - Philadelphia 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 25. Faksa, 43. Cracknell, 60. Jordie Bell (Faksa) - 17. Leier. Střely na branku: 28:32. Diváci: 18.243. Hvězdy zápasu: 1. Niemi, 2. Faksa, 3. Cracknell (všichni Dallas).

Minnesota - Arizona 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 17. Suter, 32. Graovac, 44. Stewart, 60. E. Staal - 59. Perlini. Střely na branku: 30:28. Diváci: 19.036. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Graovac, 3. Suter (všichni Minnesota).

Toronto - Pittsburgh 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 14. Zajcev, 62. Gardiner - 13. Malkin. Střely na branku: 49:34. Diváci: 19.553. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Gardiner (oba Toronto), 3. Fleury (Pittsburgh).

Ottawa - New Jersey 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 4. Ryan, 22. Brassard, 60. Smith - 11. Moore. Střely na branku: 31:30. Diváci: 15.111. Hvězdy zápasu: 1. Smith, 2. Ryan, 3. Condon (všichni Ottawa).

Detroit - Anaheim 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)

Branky: 14., 28. a 45. Tatar, 32. Larkin, 38. Oullet, 51. Nielsen - 4. a 47. Rakell, 11. Theodore, 26. Fowler. Střely na branku: 32:25. Petr Mrázek odchytal za Detroit celé utkání, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 84 procenta. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Tatar (Detroit), 2. Rakell (Anaheim), 3. Nielsen (Detroit).

Washington - Montreal 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 35. Bäckström - 15. Lehkonen, 37. Petry. Střely na branku: 21:25. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Petry (Montreal), 2. Wilson (Washington), 3. Lehkonen (Montreal).

Carolina - Buffalo 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 15. Nordström, rozhodující sam. nájezd Stempniak - 58. E. Kane. Střely na branku: 22:24. Diváci: 11.682. Hvězdy zápasu: 1. Ward, 2. Nordstöm, 3. Slavin (všichni Carolina).

St. Louis - Chicago 4:6 (1:1, 3:2, 0:3)

Branky: 1. a 35. Berglund, 24. Brodziak, 40. Pietrangelo - 20. Rasmussen, 31. P. Kane, 39. Campbell, 41. Hjalmarsson, 56. Hinostroza, 60. Panarin. Střely na branku: 27:36. Diváci: 19.197. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. Berglund (St. Louis), 3. Panarin (Chicago).

Nashville - NY Rangers 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 30. Fisher - 8. Nash, rozhodující sam. nájezd Vesey. Střely na branku: 32:27. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Fisher (oba Nashville), 3. Vesey (NY Rangers).

Edmonton - Tampa Bay 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 24. Lucic, 48. Draisaitl, rozhodující sam. nájezd McDavid - 39. Drouin, 43. Johnson. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Hedman (Tampa Bay), 3. Sekera (Edmonton).