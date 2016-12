Zkrat beka Calgary spustil v NHL změny: Příznaky otřesu? Nehraješ!

Byl to pro něj šok. Kdosi od televize uznal za vhodné, že Connor McDavid musí podstoupit vyšetření. Při rozehraném utkání! Kapitána Edmontonu soupeř z Minnesoty podrazil a on se praštil bradou o led. Zápasy NHL sledují pozorovatelé, kteří mohou zakročit a hráče stáhnout ze hry, pokud se jim zdá, že mohl utrpět otřes mozku. A to se přesně stalo McDavidovi. „V zas…. dobu. Měli jsme přesilovku,“ zlobil se.

Je to strašák nejen pro NHL. Nejslavnější hokejová soutěž čelí žalobě, že se v minulosti nezajímala o otřesy mozku a jejich následky. Řada bývalých hráčů má kvůli nim doživotní zdravotní problémy, několik bitkařů za ně dokonce zaplatilo životem.

Proto zápasy NHL na dálku sledují nezávislí pozorovatelé, kteří se zaměřují na komoci mozku. Od této sezony dokonce mohou stáhnout hráče ze hry. Posledním spouštěčem této změny byl případ z minulého ročníku, kdy calgarský obránce Dennis Wideman schytal tvrdý hit, otřesený zamířil na střídačku a přitom krosčekem srazil rozhodčího.

VIDEO: Podívejte se, jak Wideman napadl rozhodčího





Onen pozorovatel mu doporučil vyšetření, odmítl. Za sražení arbitra dostal bek stopku na dvacet zápasů. Když vyšlo najevo, že jednal zkratovitě po otřesu mozku, trest mu byl snížen na polovinu.

Connor McDavid byl prvním případem, koho pozorovatelé stáhli ze hry, aby podstoupil vyšetření. „Byl jsem docela v šoku. Je normální, že člověk dostane do pusy a hraje dál. Zřejmě přesně věděli, jak mi bylo a co jsem cítil, proto mě stáhli,“ rýpla si vycházející hvězda světového hokeje. „Takové pravidlo naštve. Měli jsme přesilovku, poté dokonce dvojnásobnou. Kdybychom ji proměnili, zápas se mohl vyvinout jinak,“ připomněl to, že se situace udála za stavu 1:1, jeho Oilers nakonec padli v prodloužení 1:2.

Samozřejmě postup NHL byl v tomto případě možná citlivější než obvykle. Vyšetření McDavida trvalo asi dvacet minut (přišel o šest minut čisté hry). To nic není proti tomu, kdyby i přes otřes mozku hrál dál a pak by zraněný chyběl mnohem déle. Tratil by na tom nejen Edmonton, ale celá liga.

NHL sklidila kritiku. Pochopitelně od McDavidových spoluhráčů i významných expertů, například Darrena Dregera z TSN. Ale jsou i tací, kteří tento postup chápou. Pozorovatelé sledující otřesy mozku tak rozdělili soutěž na dva tábory.

„Je to citlivé téma, a to nejen v hokeji, ale ve všech sportech. Chápu, že hráči Edmontonu i Connor mohli být naštvaní, ale jsem si jistý, že se toto nové pravidlo zavedlo ze správných důvodů. Nechcete, aby chlap jako McDavid chyběl dlouhodobě,“ přidal svůj pohled Zach Parise, útočník Minnesoty.

„Je jasné, že pozorovatel v Torontu neměl tušení, jak mu je. Ale už také víme, že závažné otřesy mozku se staly po méně nebezpečných nárazech. A to je důvod, proč byl McDavid stažen ze hry,“ přidal se empaticky Ken Campbell, přední novinář prestižního časopisu The Hockey News. NHL se vydala opatrnou cestou, která se nemusí líbit. Ale vzhledem k vážným zraněním minulosti je nezbytná.