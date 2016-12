Nedostižný Gretzky, druhý Jágr a další modly. TOP 10 hráčů bodování NHL

Utkání: 1282 Body: 1590 (717+873) Kluby: Chicago Blackhawks, Boston Bruins, New York Rangers Věk: 74 let

Skromný gentleman s chorvatskými kořeny je jedním ze symbolů slova lídr. Od roku 1992 až do roku 2009 šéfoval organizaci Avalanche, kterou dovedl ke dvěma Stanley Cupům. Má zlato z olympijských her a vyhrál i Světový pohár. V tuto chvíli je generálním manažerem Colorada.

Utkání: 1378 Body: 1641 (625+1016) Kluby: Quebec Nordiques, Colorado Avalanche Věk: 47 let

Wayne Gretzky je a zůstane nedostižný. Tahle věta se dá do kamene vytesat. Kdyby ale Lemieux zůstal celou kariéru zdravý, mohl s ním svádět boj o pozici nejlepšího hráče historie. I tak posbíral Kanaďan spjatý s Pittsburghem až neskutečné množství bodů.

Utkání: 915 Body: 1723 (690+1033) Kluby: Pittsburgh Penguins Věk: 51 let

Další muž, který celou kariéru spojil s jedním klubem. Jako kapitán Red Wings odehrál více než 1300 utkání, to žádný ze sportovců v jakékoliv severoamerické profesionální soutěži nikdy nedokázal. Klub dotáhl ke třem Stanley Cupům a dres změnil až po konci herní kariéry. Teď pracuje jako generální manažer Tampy Bay.

Utkání: 1514 Body: 1755 (692+1063) Kluby: Detroit Red Wings Věk: 51 let

Utkání: 1348 Body: 1771 (731+1040) Kluby: Detroit Red Wings, Los Angeles Kings, New York Rangers Věk: 65 let

Utkání: 1731 Body: 1798 (549+1249) Kluby: Hartford Whalers, Pittsburgh Penguins, Carolina Hurricanes, Toronto Maple Leafs Věk: 53 let

Mr. Hockey. Miláček Detroitu hrál NHL v pěti různých dekádách, svou poslední sezonu odehrál ve dvaapadesáti letech. Čtyřikrát dovedl Red Wings ke Stanley Cupu, šestkrát vyhrál produktivitu i Hart Trophy. Jedenadvacet let po sobě byl v nejlepší desítce bodování NHL.

Utkání: 1767 Body: 1850 (801+1049) Kluby: Detroit Red Wings, Hartford Whalers Věk: zesnul v červnu 2016 ve věku 88 let

3. Mark Messier

Mark Messier • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Utkání: 1756

Body: 1887 (694+1193)

Kluby: Edmonton Oilers, New York Rangers, Vancouver Canucks, New York Rangers

Věk: 55 let

Šestnáct sezon byl nepřetržitě kapitánem. To, že se mezitím třikrát stěhoval, jen ukazuje, jakou byl osobností. Šestkrát vyhrál Stanley Cup a je jediným hráčem, který s céčkem na dresu vyhrál se dvěma různými týmy. V hokeji je velmi respektovaný, nedávno prohlásil, že by rád byl osobně v hale, když Jágr jeho rekord překoná. Společně působili u New York Rangers.