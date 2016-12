Jágr a jeho rekordy. Jaké milníky může ještě česká legenda překonat?

Tahle statistika už je dávno jeho. Střílet branky, které rozhodují o osudu zápasu, mu skutečně jde. V každé sezoně vždy vstřelit aspoň jednu, tedy až na tu současou, a tady se to ještě může změnit. Nejvíc jich dosáhl v sezoně 1995/96, to jich bylo 12.

Odehraná utkání: 1662

První zápas v NHL hrál Jágr už v roce 1990 • Foto Profimedia.cz

Těžko říct, kde se Jágr vlastně zastaví. S úsměvem na tváři dodává, že by chtěl hrát do padesáti let. Jeví se to jako utopie, ale kdo ví? Je toho schopný. Důležité je, aby mu drželo zdraví. V kariéře se mu velká zranění vyhýbala. Desetkrát odehrál v základní části více než osmdesát zápasů.