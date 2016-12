Detroit v Carolině nemohl nastoupit, náhradní termín v nedohlednu

Únava materiálu. Pondělní utkání Detroitu v Carolině muselo být odloženo kvůli nefunkčnímu těsnění na jednom z chladících zařízení v hale. Prezident mužstva Don Waddell sdělil, že se dělalo všechno pro to, aby zápas mohl začít, bohužel technická závada neumožnila vyrobit dostatečně kvalitní herní povrch.

Ve městě Raleigh se snažili přinést fanouškům porci kvalitního hokeje, však už se také postupně usazovali v hale. Jenže problém byl stále stejný. Waddell dokonce nařídil posunout rozbruslení, ale ani to nestačilo.

„Velmi se omlouváme fanouškům, kteří chtěli vidět, jak prodloužíme domácí sérii devíti utkán s bodem," napsal prezident Caroliny v prohlášení. „Pokusíme se co nejdříve oznámit termín náhradního duelu," dodal s tím, že vše se podařilo opravit, ale trvalo by příliš dlouho, než by led začal být kvalitní.

Překvapený byl ze situace také kouč hostí Jeff Blashill, který ale chválil správné rozhodnutí. „Nikdy jsem nic takového nezažil, to je fakt. Ale je jasné, že v první řadě je vždy důležité bezpečí hráčů a sudích na ledě."

O datu pro odložený zápas se toho zatím mnoho neví, díky Světovému poháru, který se hrál na podzim, je rozpis této sezony hodně našlapaný. Prakticky jisté je to, že do vánoční přestávky se tak nestane. Detroit už dnes v noci nastoupí na ledě Tampy, Carolina zase hraje ve čtvrtek i pátek...