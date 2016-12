Vtípky na Jágrův rekord. Myslel jsem, že puk je pro mě, řekl střelec

Jaromír Jágr v utkání s Buffalem výrazným dílem pomohl k výhře 4:3 po nájezdech. V utkání si připsal tři asistence a v historických tabulkách produktivity NHL se dotáhl na Marka Messiera na druhém místě.

Ihned po třetím gólu Floridy se k bráně rozjel Aleksander Barkov, aby puk pro Jágra ze sítě vylovil. Zmátl tím čtyřiadvacetiletého Bjugstada, který vstřelil svůj první gól v sezoně.

"Zapomněl jsem na to. Věděl jsem, že je blízko, ale nevěděl jsem, že mu chybí jen bod. Říkal jsem si 'Barky, neber ho', ale jsem rád, že to udělal, protože to bylo pro někoho jiného," vysvětlil po utkání rozesmátý Bjugstad svůj omyl a o Jágrovi dodal: "Je čest být poblíž toho chlapa, získat od něj trochu moudrosti i smíchu. Pro náš klub je to úžasné."

VIDEO: Podívejte se na 1887. bod Jaromíra Jágra v NHL

Sám Bjugstad původně nastoupil až ve čtvrté formaci, v průběhu zápasu se však posunul až do první, kde hrál po boku Jágra s Barkovem. "Byla zábava být s ním na ledě, je to pocta," vysekl poklonu české legendě.

Sám na gól čekal v zámořské soutěži dlouhých čtrnáct zápasů. Nyní je rád, že střeleckou smůlu konečně prolomil. "Tušil jsem, že se můj první gól blíží, když poslal Barky puk na mě. Naklonil jsem hůl a věděl jsem, že musím být připravený," popsal. "Je jasné, že když to nejde, musíte nějaké věci změnit a dřít trochu víc. Dnes večer se to vyplatilo, takže to bylo fajn. Odtud se musím odrazit," tvrdí.