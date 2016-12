Tvrďák Gudas okusil vlastní medicínu. Oshie ho poslal na střídačku!

Většinou je to on, kdo rozdává tvrdé rány a hity, teď byl ale Radko Gudas na opačném konci. A měl co dělat, aby neskončil potupně na vlastní střídačce. Gudas chvíli před koncem první třetiny vyvážel puk z vlastního pásma, jednoho napadajícího hráče ještě zvládl obejít, dál už to ale nešlo.

T. J. Oshie totiž ukázal, že není jen extrémně šikovný s hokejkou, ale umí zahrát i pěkně do těla.

Českému obránci parádně přehradil cestu do středního pásma a nabral ho tak šikovně, že Gudas přepadl horní polovinou těla přes mantinel a jen shodou náhod se neocitl u spoluhráčů na lavičce celý...

Po zápase mohl mít ale lepší náladu obránce Philadelphie. Jeho střela ve druhé třetině odrazila tak šikovně, že Michael Raffl mohl vyrovnat na 1:1. I druhé vedení Washingtonu pak Flyers smazali a také díky chladnokrevnosti Jakuba Voráčka, který v nájezdech srovnal v poslední sérii, mohli slavit výhru 3:2.