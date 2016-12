Jágr už je sám druhý! Florida zastavila zápas, legendě předala zlatou hokejku

Jágr se v duelu s Bostonem zapsal do statistik trochu kuriózním způsobem. V 54. minutě clonil před brankou, když se puk po střele obránce Michaela Mathesona otřel o jeho kalhoty, trefil brankáře Tuukku Raska do masky a Aleksander Barkov pohotovou dorážkou snížil na 1:2.

VIDEO: Jágrův historický bod

Rozhodčí ještě potvrdili Jágrovu teč pomocí opakovaného záznamu a následně bylo utkání na několik minut přerušeno. Jágr se dočkal bouřlivého aplausu ve stoje a vzápětí při krátkém ceremoniálu na ledě obdržel na památku zlatou hokejku. "Přál bych si vstřelit nějaký hezký gól nebo pěkně přihrát, ale trefilo mi to zadek," komentoval s úsměvem svůj historický zápis.

Více bodů v NHL už má pouze Wayne Gretzky (2857), na něhož kladenský odchovanec ztrácí nedostižných 969 bodů. "Hraješ tu hru dobře," vzkázala Jágrovi kanadská legenda v krátké zdravici na videu.

Radost mu však kazila porážka. Panteři totiž ve zbylých šesti minutách už vyrovnat nedokázali a vítězství Bruins pečetil 83 sekund před závěrečnou sirénou trefou do prázdné branky při power play David Backes.

Historické bodování NHL: 1. Wayne Gretzky - 2857

2. Jaromír Jágr - 1888

3. Mark Messier - 1887

4. Gordie Howe - 1850

5. Ron Francis - 1798

"Samozřejmě to všechno není tak, jak bych si představoval. Doufal jsem, že vyhrajeme. Nejlepší věc, co teď můžeme udělat, je hodit to za hlavu a soustředit se na další zápasy. Nehráli jsme dnes moc dobře," litovala slavná osmašedesátka.

Kouč Tom Rowe dal Jágra po zápase všem za příklad. "Je zklamaný. Dostal se na druhé místo v produktivitě v dějinách, ale nejspíš je mu to teď úplně jedno. Dva body pro tým by pro něho byly daleko cennější. A mladí hráči by si z toho měli vzít ponaučení," prohlásil Rowe. "A měli by se podívat, jak dnes na ledě makal. Tvořil hru, tlačil se před branku a hrál jednoduchý hokej. Z toho si celý tým musí vzít příklad."

"Prohráli jsme důležitý zápas," smutnil střelec jediného gólu Barkov. "Není to nejlepší pocit. Ale za dvacet let si nikdo nebude pamatovat, s kým jsme hráli a jestli jsme prohráli nebo vyhráli. Budete si pamatovat, že jste byli součástí něčeho jedinečného. Vím, že chtěl dát nějaký pěkný gól, ale... Jags, máš smůlu," usmál se Barkov.

Podobně mluvil i brankář soupeře Rask. "Je mi ctí být s ním zapsaný v historických análech. Je to skvělé," povídal finský gólman, s nímž Jágr sdílel kabinu Bostonu v roce 2013. "Hrál za nás, takže je hezké být u toho. Na druhou stranu bych byl radši, kdyby se mu to povedlo proti někomu jinému," doplnil trenér Bostonu Claude Julien.

Plekanec a Polák nahrávali

Vedle Jaromíra Jágra, který se díky jedné asistenci osamostatnil na druhém místě historického kanadského bodování NHL, se ve čtvrtečních zápasech podíleli na gólech ještě dva čeští hokejisté. Obránce Roman Polák si připsal třetí asistenci v sezoně a pomohl Torontu k vysokému vítězství 6:0 na ledě Colorada, útočník Tomáš Plekanec asistoval u jednoho gólu Montrealu, který ale prohrál s Minnesotou 2:4.

Polák se zapsal do statistik v 19. minutě, kdy jeho střelu od modré čáry tečoval Nazem Kadri a Maple Leafs vedli už 3:0. Do poloviny zápasu přidali hosté ještě další dva góly, sedm minut před koncem pak Kadri v přesilové hře uzavřel skóre večera svou druhou trefou v utkání.

VIDEO: Kadri tečoval Polákovu střelu

Brankář Frederik Andersen zlikvidoval všech 38 střel hráčů Avalanche, nejhoršího týmu celé ligy, a vychytal pro sebe i pro Toronto první čisté konto v sezoně.

Montreal dvakrát ve druhé třetině vedl nad Minnesotou 1:0 a 2:1. Podruhé získali Canadiens náskok, když Plekanec ve 31. minutě zavezl puk do útočného pásma a střelu Briana Flynna doklepl do sítě Artturi Lehkonen.

VIDEO: Plekanec načal gólovou akci

Jenže ve 36. minutě vyrovnal obránce Jared Spurgeon a ve 44. minutě otočil skóre po úniku ve vlastním oslabení Eric Staal. Deváté vítězství Wild v řadě pak pojistil v poslední minutě gólem do prázdné branky Jason Zucker.

Výsledky:

Buffalo - Carolina 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 46. Larsson - 2. Skinner, 18. Faulk, 60. Aho. Střely na branku: 23:34. Diváci: 18.863. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Faulk (oba Carolina), 3. Reinhart (Buffalo).

New Jersey - Philadelphia 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 8. Parenteau, 14. Wood, 34. Henrique, 59. Palmieri. Střely na branku: 22:16. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Parenteau, 3. Henrique (všichni New Jersey).

Columbus - Pittsburgh 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Branky: 33., 43. a 47. Hartnell, 14. Atkinson, 31. Karlsson, 44. Saad, 44. Jenner - 3. Crosby. Střely na branku: 28:26. Diváci: 19.115. Hvězdy zápasu: 1. Hartnell, 2. Saad, 3. Savard (všichni Columbus).

Montreal - Minnesota 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Branky: 23. Pacioretty, 31. Lehkonen (Plekanec) - 28. Schroeder, 36. Spurgeon, 44. Staal, 60. Zucker. Střely na branku: 34:27. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. Staal (oba Minnesota), 3. Petry (Montreal).

Tampa Bay - St. Louis 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Branky: 59. a 60. Drouin, 30. Boyle, 38. Bournival, 46. Killorn - 15. Perron, 15. Megan. Střely na branku: 32:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Killorn, 2. Boyle, 3. Drouin (všichni Tampa).

Florida - Boston 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 54. Barkov (Jágr) - 23. Vatrano, 26. Bergeron, 59. Backes. Střely na branku: 30:33. Diváci: 14.462. Hvězdy zápasu: 1. Krug (Boston), 2. Jágr (Florida), 3. Rask (Boston).

Nashville - Los Angeles 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky: 7. Shore, 45. Dowd, 45. Carter, 52. Setoguchi. Střely na branku: 28:25. Diváci: 17.156. Hvězdy zápasu: 1. Budaj, 2. Carter (oba Los Angeles), 3. Fiala (Nashville).

Colorado - Toronto 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Branky: 19. a 54. Kadri (na první Polák), 8. Matthews, 12. Brown, 27. Van Riemsdyk, 29. Gauthier. Střely na branku: 38:31. Diváci: 15.502. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Kadri, 3. Van Riemsdyk (všichni Toronto).

Ottawa - Anaheim 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 22. Dzingel, 65. Hoffman - 40. Silfverberg. Střely na branku: 18:25. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Dzingel, 3. Condon (všichni Ottawa).

Vancouver - Winnipeg 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky: 4. Granlund - 42. a 53. Ehlers, 40. Laine, 56. Little. Střely na branku: 23:25. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Laine, 3. Enström (všichni Winnipeg).