Legendy opěvují Jágra: Jsi skvělý vyslanec hokeje v Československu

Tisíce hokejistů už v dlouhé historii NHL sbíralo body a snažilo se zapsat do povědomí diváků. Někomu se to dařilo více, někomu méně. Wayne Gretzky je jméno, které je přikované na první místo bodové tabulky, Jaromír Jágr je po včerejšku jeho nejbližší soused. Po zápase s Bostonem (1:3) má útočník Floridy na svém kontě 1888 bodů a je tak samostatnou jednotkou na druhé pozici. Gratulovalo mu mnoho hvězd, podívejte se jaké.

Mark Messier, třetí nejproduktivnější muž historie

„Jaromíre, gratuluji k tomu, že jsi se stal druhým nejproduktivnajším hráčem NHL. Od roku 1926 hrálo v téhle soutěži 5592 hokejistů z 37 zemí. Už když jsi kdysi přišel do Pittsburghu, všechny jsi nás okouzlil svou silou, svými schopnostmi i svou šikovností. Později jsi nás inspiroval svou vášní a oddaností hokeji. Je pro mě ctí, že své místo můžu přenechat zrovna tobě."

Phil Bourque, bývalý spoluhráč z Pittsburghu

„No, Jagsi, pěkně jsi vyšplhal nahoru. Druhé místo v tabulce, to je hodně působivý. Pamatuju si na pár skvělých společných let z Pittsburghu a ani nejsem tak překvapenej, čeho jsi dosáhl, když vidím, jak pořád makáš. Tak pokračuj, jeď až k padesátce."

Rick Tocchet, bývalý spoluhráč, asistent trenéra Pittsburghu

„Gratuluju, druhý místo, to je slušnej úspěch, ale ty si ho zasloužíš. Příští zastávka bude Síň slávy."

Paul Steigerwald, televizní komentátor z Pittsburghu

„Od začátku jsme v tebe vkládali velké naděje. Byl jsem přímo na místě ve Vancouveru, když tě Pittsburgh v roce 1990 draftoval a když jsi přišel do klubu. Nikdy nezapomenu, jak jsme šli kupovat tvoje první džíny a džínovou bundu. Teď jsi nejlepším Evropanem historie, to je bez debat. Čísla to dokazují. Doufám jen, že třeba tak za 10 let, až skončíš, liga oficiálně vyřadí tvoje číslo, tak jako to bylo s 99."

Ron Francis, bývalý spoluhráč, GM Caroliny

„Ahoj, kamaráde. Těžko uvěřit, že teď jsi druhým nejproduktivnějším mužem NHL. Připadá mi to jako včera, když ti bylo osmnáct a sledoval jsem, jak za tebou vlajou ty dlouhé vlasy. Vlastně ani nejsem překvapený, že i ve svých 44 letech stále hraješ. Druhé místo je úžasný úspěch, přeju ti jen to nejlepší a nezastavuj."

VIDEO: Hvězdy gratulují Jaromíru Jágrovi

Martin Brodeur, nejúspěšnější brankář historie

„Gratuluju, je to úžasný, že jsi přeskočil Marka Messiera. Jsem pyšný na to, že jsem si mohl zahrát s tebou a taky proti tobě. Pamatuju se, že některé z tvých bodů byly proti mně."

Claude Giroux, bývalý spoluhráč z Philadelphie

„Chci ti pogratulovat k druhému místu v historickém bodování, jen tak dál."

Jakub Voráček, bývalý spoluhráč z Philadelphie

„Gratuluju k druhému místu, je to skvělý úšpěch, pořádně si to užij."

Zdeno Chára, bývalý spoluhráč z Bostonu

„Gratuluju Jaromíre, je to neuvěřitelný úspěch. Jsi obrovskou ikonou a vzorem pro velké množství mladých hráčů a určitě to víš. Takže ještě jednou všechno nejlepší a jen tak dál."

Roberto Luongo, brankář Floridy

„Připojuju se ke gratulacím. Vím, že by jsi se tak vysoko nedostal, kdybych tě v průběhu posledních mnoha let nenechával dávat mi góly."

VIDEO: Jágrův historický bod číslo 1888

Vincent Trocheck, útočník Floridy

„Gratuluju ke druhému místu. Je mi jasné, že bys tam byl ještě o kus dřív, kdybys hrál víc se mnou."

Wayne Gretzky, hokejová legenda

„Hezký večer všem fanouškům Floridy a gratulace tobě, Jaromíre, k dosažení druhého místa. Jsi báječným vyslancem hokeje po celém světě a speciálně na Floridě a v Československu. Gratuluju, děláš to dobře."

Peter Luukko, někdejší prezident Philadelphie, funkcionář Floridy

„Gratuluju Jaromíre. Měl jsem to štěstí, že jsme se poznali hned, když jsi se vracel z Ruska a podepsal do Philadelphie. Tvůj návrat byl jednou z nejlepších věcí, co se NHL stal. Jsi nejlepší! Díky."