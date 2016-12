Rekordní bod? Stydím se! Už vím, proč mám tak velký zadek, smál se Jágr

Jágr se díky nevšednímu "pasu" posunul na bilanci 1888 bodů v 1663 utkáních v NHL a produktivnější než on je jen legendární Wayne Gretzky. Přes něj ale vlak nepojede, čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu s Edmontonem má na svém kontě bodů 2857.

Jak se historický moment odehrál? Jágr za stavu 0:2 v 54. minutě clonil před brankou Tuukky Raska, když se puk po střele obránce Michaela Mathesona otřel o jeho kalhoty, trefil brankáře do masky a Aleksander Barkov pohotovou dorážkou snížil na 1:2.

V ten moment začalo v BB&T Center na Floridě slušné haló. Po přezkoumání celé situace u videa a uznání gólu se Jágr dočkal bouřlivých ovací ve stoje a vzápětí při krátkém ceremoniálu na ledě obdržel na památku zlatou hokejku.

Skóre utkání ale Panthers nedorovnali, minutu před koncem pojistil výhru Bruins trefou do prázdné klece David Backes.

VIDEO: Podívejte se na Jágrův 1888 bod v NHL

"Celý život přemýšlím, proč mě bůh obdařil tak velikým zadkem a až dnes, skoro po 45 letech, jsem na to přišel. Dnes se mi podařilo dát v zápase bod číslo 1888, který mě posunul v celkové historii v NHL na druhé místo v kanadském bodování. Myslel jsem si, že dám gól nebo krásnou nahrávku, ale realita byla úplně jiná. Trefili mě do zadnice, od které se puk odrazil k Barkovovi, který skóroval," popsal akci pro fanoušky Hokejové rodiny na facebooku Jágr a pokračoval.

"Trochu jsem se za takový mimořádný bod styděl, ale jak se říká - historie se neptá jak, ale kolik. Děkuji všem, co mi věřili, že to jednoho dne dokážu," dodal 44letý útočník, na kterého se slétli po utkání novináři.

Trenér dal Jágra za příklad

"Samozřejmě to všechno není tak, jak bych si představoval. Doufal jsem, že vyhrajeme. Nejlepší věc, co teď můžeme udělat, je hodit to za hlavu a soustředit se na další zápasy. Nehráli jsme dnes moc dobře," litovala před mikrofony slavná osmašedesátka.

Kouč Tom Rowe dal Jágra po zápase všem za příklad. "Je zklamaný. Dostal se na druhé místo v produktivitě v dějinách, ale nejspíš je mu to teď úplně jedno. Dva body pro tým by pro něho byly daleko cennější. A mladí hráči by si z toho měli vzít ponaučení," prohlásil Rowe. "A měli by se podívat, jak dnes na ledě makal. Tvořil hru, tlačil se před branku a hrál jednoduchý hokej. Z toho si celý tým musí vzít příklad."

Další bodík bude moci nejstarší hráč NHL přidat už dnes v noci, kdy se Panthers utkají s Detroitem.