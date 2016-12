Rozzuřený brankář Smith se sápal na Faksu. Český útočník se jen smál

Závěr druhé třetiny rozvířil vášně mezi hráči. Dallas vedl 2:1 a brusičský útok Radka Faksy s urostlým Brettem Ritchiem a drsňákem Curtisem McKenziem chtěl navýšit skóre. Domácí brankářská opora Mike Smith ale hlídal svou klec bedlivě, nahození obránce Lindella skryl v klidu do lapačky, krátké seknutí od Faksy ale tolerovat nehodlal.

Českého reprezentanta šťouchl, ten mu úder vrátil a strhla se mela. Faksu si pohlídala smečka Kojotů, na gólmana se zase vrhl McKenzie, ale po chvíli se zdálo, že bude klid. Jenže Faksa si nedal pokoj, domácí superstar a loňského mistra světa z Prahy dál slovně popichoval a nakonec i úspěšně vyprovokoval. „Chceš si to rozdat? Tak pojď," dalo se odezírat ze rtů Smithe chvíli předtím, než se za útočníkem Stars rozjel a chytil ho za dres. Včasný zásah sudích zabránil pěstní výměně a Faksa se dál usmíval. I po cestě na trestnou lavici.

Hostující forvard byl oceněn dvěma trestnými minutami za hrubost a sekání, Smith vyfasoval 2+2 minuty za hrubost. „O nic nešlo, emoce v zápase jsou přece úplně běžné," řekl po utkání Kanaďan pro AZ Central. „Emoce mám rád, baví mě bojovat, k hokeji to patří. Jakmile je už v zápase nebudu cítit, pak asi s hokejem nadobro skončím," řekl autor šestadvaceti zákroků.

Velké zábava ale v šatně Arizony nebyla. Tým ztratil utkání o gól, navíc šlo o vyrovnanou bitvu. Coyotes trápí nesoustředěnost a tým často doplácí na nezkušenost mladých hokejistů, na které v organizaci sází. „Dvakrát nebo třikrát se puk válel v brankovišti a my jsme ho nedokázali dostat do brány. Zase nám chyběl kousek, ale nestačilo to," kroutil hlavou Vrbata, jehož gól z trestného střílení už skóre jen dokreslil.

Vítězná branka tak byla připsána Johnu Klingbergovi a rozhodně se řadí k těm méně tradičním. Arizona hrála powerplay a švédský zadák chtěl vyhodit kotouč o mantinel zpoza vlastní brány. Jenže šťastný odraz způsobil to, že Stars rázem vedli 3:1.

„Byla to důležitá výhra. Celý rok máme potíže vyhrát dva zápasy po sobě, tak snad se teď konečně od toho odrazíme," těšilo Jasona Spezzu, první hvězdu zápasu, který jeden gól vstřelil a na další nahrál.

