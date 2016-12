Mrázek: Že je Howard lepší? Mám zase víc výher. Boj o play off bude složitý

Z českých brankářů v NHL má sice stále nejvýraznější pozici, ale ke spokojenosti má Petr Mrázek daleko. S Detroitem jsou ve své divizi předposlední a v osobních statistkách byl ostravský rodák zvyklý na mnohem lepší čísla. „Není to ono, ale já osobně se musím soustředit hlavně na to, abychom jako tým vyhrávali a šli nahoru,“ říká v rozhovoru pro Sport.

Dostali tři dny na vyčištění hlavy, na nadechnutí a strávení vánočních svátků s rodinou. „Vánoce jsme si s přítelkyní užili, byly pěkné, odpočinuli jsme si a teď zpátky na led,“ hlásí brankář Petr Mrázek. Red Wings jej budou potřebovat ve formě. Jimmy Howard je zraněný, klubový posun bude na Mrázkovi. Věří, že misi zvládne.

Stačil jste si během krátkého volna vyčistit hlavu?

„Není extra důvod si čistit hlavu. I když vím, že to tady zatím není takové, jak bychom si všichni v Detroitu představovali. Určitě bychom chtěli být na přednějších příčkách, ale je to, jak to je. Realita je taková, musíme ji přijmout a snažit se to do budoucna napravit.“

Co je třeba napravit?

„Soutěž je strašně vyrovnaná. Už jsem to říkal několikrát, že tahle sezona bude těžká. Hodně lidí to tak i dopředu bralo. Tým se omlazuje, máme nějaké zraněné, je to těžké. Divize a konference jsou letos strašně těžké. Je to opravdu extrémně vyrovnané.“

Máte za sebou 34 zápasů, věříte, že se vám s Detroitem podaří uhájit sérii postupů do play off ?

„Nejhorší na tom je, že se to tady všechno takhle kolem omílá. Novináři, fanoušci, všichni čekají, že těch 26 let v kuse v play off bude jakoby hned. Že se to prostě musí udělat. Že to je poslední rok v Joe Louis Areně a musíme postoupit. Ale bude to náročné. Čeká nás posledních 48 zápasů, všechny těžké. Počítali jsme, že budeme muset vyhrát kolem třiceti zápasů, abychom měli šanci. Máme teď 34 bodů a počítám, že takových 60 jich ještě bude třeba udělat. Uvidíme, jak to dopadne. Zatím tomu moc nenasvědčuje.“

Srovnání brankářů Detroitu Petr Mrázek Jimmy Howard Jared Coreau Zápasy 20 17 2 Výhry/prohry 9/11 6/11 1/1 Úspěšnost zákroků 89,91% 93,43% 90% Průměr 3,04 1,95 3,39 Nuly - 1 -

Je to pro vás osobně výzva?

„Hokej je týmový sport. Občas nedáme gól, prohrajeme 0:1 nebo 1:2. Každý se snaží udělat maximum, třeba přijdou nějaké změny... Uvidíme, co ukáže leden. Ten je podle mého nejvíc rozhodující. Bude se lámat chleba, bude se rozhodovat, jestli ještě šance bude.“

Jaké by mohly přijít změny?

„Kdo ví, co má manažer vymyšlené? Co chce udělat. Třeba se nic nestane, nevím, na to si musíme počkat. Jestli nám dodají nějaký nový impulz nebo něco takového.“

Mohlo by se to týkat i brankářů?

„Nikdy nevíte. Třeba bude nějaký tým potřebovat gólmana, přijde nabídka a stát se může cokoliv. To neřeším, soustředím se na sebe a na to, aby se nám podařilo uhrát nějaké body.“

Odchytal jste dvacet zápasů a čísla zdaleka nemáte tak dobrá jako v minulých letech. Jak s tím bojujete?

„Tohle řeší novináři, tahle čísla. Mám devět výher, sedm proher a čtyři prohry v prodloužení. Na to, jak na tom jsme v tabulce, můžu s tím být i spokojený. Snažím se odchytat co nejlepší zápasy a zabojovat v nich, abych příště chytil o jeden dva góly víc. Aby i ta osobní čísla byla lepší. Spíš se soustředím na to, abychom jako tým vyhrávali a šli nahoru.“

Zranil se Howard, mimo hru by měl být čtyři až šest týdnů. Co to pro vás znamená?

„Už byl zraněný, vydržel týden, takže to není nic nového. Ano, měl osobní statistiky lepší, ale na druhou stranu měl šest výher a jedenáct proher. Čísla hrají pro něj, ale týmové výhry ne. Jak říkám, letos to tady máme všichni těžké a jede se dál. Že je zraněný, tím se pro mě nic nemění.“

Ani vám to nedodá pocit jistoty? Že teď vše bude stát na vás?

„To neřeším. Když chytám, snažím se stejně, i když je Howard na střídačce, nebo tam není. Když byl minule zraněný, tak jsem ze šesti zápasů neprohrál ani jeden v základní hrací době, což na chvíli pomohlo. Snad to tak bude pokračovat.“

Z farmy byl povolán Coreau a odchytal dva zápasy. Jak si podle vás vedl?

„Nechytal špatně. V Pittsburghu (3:5) to měl těžké. Na Floridě jsme prohrávali 1:3, dostali jsme gól, který nebyl uznaný a otočili jsme to (4:3n). Odehráli jsme kvalitní utkání. I pro něj je to nová zkušenost, je vidět, že na to ještě není zvyklý. NHL je jen o zkušenostech, které do budoucna jistě získá.“

Jak spolu vycházíte?

„Dobře. Známe se už dva roky zpátky, kdy jsme spolu byli na farmě. Známe se a klape to.“

Král Henrik je nenahraditelný

Jak vidíte šanci na posun v divizi? Na první Montreal aktuálně ztrácíte dvanáct bodů.

„To je strašně hodně. I na wild card máme dvanáct bodů ztrátu... Jediné, co teď máme blíž, je třetí místo v divizi, na kterém je Boston. Na něj ztrácíme nějakých šest bodů, což je ještě hratelné. Ale dvanáct bodů na první Montreal a deset na druhou Ottawu, to už je asi moc. Jasně, stát se může cokoliv, ale tohle není ztráta, která by se dala vymazat za pět zápasů.“

Nedávno jste museli zrušit zápas v Carolině, protože se porouchalo mrazící zařízení na stadionu. Co jste na tuhle kuriozitu říkali?

„Led už byl ráno strašně špatný. Byli jsme hlavně překvapení, že nám nikdo nic neřekl během odpoledne. Dozvěděli jsme se až deset minut před rozcvičkou, že na ni jít nesmíme. Že je led měkký. Snažili se to opravit. Říkali, že bude trvat, než se led zmrazí. V devět večer jsme už prostě hrát nestihli, nebylo to možné.“

Napadlo by vás, že se něco takového může stát i v NHL?

„Tohle nikdo z hráčů nepamatuje. Bohužel, je to technika a stalo se. Musíme to dohrát v březnu a čekají nás tam tři zápasy ve třech dnech.“

Švéd Lundqvist nedávno dorovnal Haškův výkon v počtu vítězných zápasů evropského gólmana v NHL. Byl na čísle 389, co na takovou cifru jako brankář říkáte?

„To číslo je úžasné! Henrik je strašně dlouho číslo jedna v New Yorku, pro mě nenahraditelný. Jsem rád, že proti němu můžu chytat.“

A když už jsme u legend, jak na vás zapůsobil Jágrův posun na druhé místo v historickém bodování NHL? Na Floridě jste nedávno hráli, byla tam euforie znát?

„My tam hráli až další den poté, co přebíral tu zlatou hokejku. Neskutečné. Jágrova čísla vypovídají o všem. Za to, co v NHL dokázal, si zaslouží obdiv a úctu.“