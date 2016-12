Trpaslík šikanuje NHL. Jak se z Columbusu stal NEJ tým v lize?

Připravte se na to, že je budete muset brát vážně. Ne, tohle už není ta banda odpadlíků, co dostane nařezáno všude, kam přijede. Columbus po šestnácti letech v NHL konečně poznává, jaké je to vyhrávat. Dlouho podprůměrní Blue Jackets jsou senzací sezony. V týdnu dokonce vyletěli na první místo celé soutěže díky sérii čtrnácti výher v řadě, naposledy v nočním zápase porazili Winnipeg 5:3. A v budoucnu prý bude ještě líp!

Když před dvěma dny Columbus porazil Boston 4:3, vyprodaná aréna ještě dlouho po siréně ve stoje nadšením aplaudovala. Není to zvykem, jenže… Za šestnáctiletou historii Blue Jackets v NHL je to asi poprvé, co mají jejich fanoušci důvod něco slavit.

Podprůměrný tým byl dosud v lize spíše do počtu, kráčel od porážky k porážce, hrál před poloprázdnými tribunami, jen dvakrát se dostal do play off a vždy vyfičel v prvním kole. A teď je z něj mašina, která kosí vše, co jí přijde do cesty, a kdo ví, třeba si zahraje o Stanley Cup.

Columbus vyhrál čtrnáct zápasů za sebou (Blue Jackets vyrovnali třetí nejdelší vítěznou sérii v historii NHL. K absolutnímu rekordu Pittsburghu ze sezony 1992-93 jim scházejí už jen tři triumfy) a potřetí v řadě dokázal vyprodat svou jindy pustou arénu. Vyhřívají se na čele tabulky celé NHL a šokují zámořské experty. Tohle je senzace sezony. Vždyť ještě na jaře Blue Jackets končili sezonu druzí od konce tabulky Východní konference. Jako loni, předloni. Vlastně skoro jako vždycky…

Nejlepších 5 týmů v NHL 1.) Columbus Blue Jackets 34 zápasů, 54 bodů 2.) Pittsburgh Penguins 37 zápasů, 53 bodů 3.) New York Rangers 38 zápasů, 51 bodů 4.) Chicago Blackhawks 38 zápasů, 51 bodů 5.) Minnesota Wild 35 zápasů, 50 bodů

„Dokázali jsme změnit naši mentalitu,“ vypálí okamžitě trenér John Tortorella, v čem je Columbus najednou lepší než kdykoliv předtím. „Jsme psychicky mnohem lépe vybavený tým, který si plní povinnosti a chápe, co je to být profesionál,“ říká.

Tým navyklý prohrávat přebral v průběhu minulé sezony. A aktuální série výher je první výsledek jeho práce. „Máme identitu. To je něco, co jsme nikdy předtím neměli, ale k úspěchu to potřebujete. Jsme silný tým, máme dobrou obranu a brankáře, hrajeme rychlý hokej. A hlavně všichni věříme sami sobě, to nám ještě loni chybělo,“ říká kapitán Nick Foligno.

1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 3… Tohle nejsou známky Sergeje Bobrovského z měšťanky v Novokuzněcku. Jsou to počty branek, které v posledních zápasech vítězné série ruský gólman a jasný kandidát na Vezina Trophy inkasoval. Blue Jackets prostě góly nedostávají. Dobrá obrana přitom není jen o totálním betonu. Naopak. Columbus svým hokejem od začátku sezony baví, hraje rychle a útočně, zároveň zodpovědně. Hráči si drží své pozice, navzájem si věří. Vepředu umí být nápadití, v defenzivě zavírají už střední pásmo.

Proto proti němu mívají problémy i jinak dominantní týmy jako Pittsburgh, Chicago nebo Washington. Pochopitelně to ne vždycky vychází. Třeba Boston dokázal posledně Columbus přehrávat, přestřílel ho 40:22 a byl lepší. Až v tu chvíli je třeba štěstí a fantastický výkon brankáře Bobrovského. „Je tam rukopis Johna Tortorelly, jasně ho vidíte. To, co se mu nepovedlo na Světovém poháru s Američany, daří se mu teď. On je prostě trenér pro mladé hráče, kterých má Columbus spoustu. Vyžaduje disciplínu, strukturu, pevné dodržování systému, který týmu dá. S tím pak souvisí i ofenzivní volnost,“ všímá si asistent české reprezentace a bývalý hráč Columbusu Václav Prospal.

Ale je tady ještě jeden muž, kdo za raketovým vzletem věčně odepisovaného týmu stojí. Jarmo Kekäläinenem. Padesátiletý Fin a vůbec první Evropan ve funkci generálního manažera týmu NHL. To on Tortorellovi staví tým na míru. Když měl loni Ryan Johansen tendence trucovat proti hře trenéra, byl vyměněn do Nashvillu. A byl klid. Teď jde kabina za koučem, poslouchá na slovo.

S věkovým průměrem 25,83 mají Blue Jackets čtvrtý nejmladší tým v celé NHL, organizace doslova překypuje talenty. To je zase záruka, že budoucnost Columbusu může být mnohem větší pecka, než zatím ukazuje tato sezona. Farmářský celek Lake Erie na jaře vyhrál AHL, i v probíhající sezoně patří mezi favority soutěže. A to ještě trojka letošního draftu, kanadský útočník Pierre-Luc Dubois, dostal umístěnku do juniorky. Ať v klidu roste. V jiných týmech by možná už hrál NHL, Columbus si dovolil luxus, že ho nechá zrát. V prvním týmu má takových hráčů mnohem víc…

„Vzadu je třeba Werenski, jeden z nejlepších mladých beků v NHL a to ještě nemá pomalu nic odehraného. John Tortorella mu dává obrovský čas, chodí i na přesilovky, to o něčem svědčí,“ přemýšlí Prospal. Také on má za to, že Blue Jackets v příštích letech míří mezi úplnou špičku ligy.

