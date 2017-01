Tohle v zámoří ještě neviděli! Souboj titánů posunul Columbus k rekordu

Tenhle souboj poutal. V zámoří milují statistiky a hokejová bitva v Minnesotě přinesla jednu přímo exkluzivní. Ještě nikdy v historii čtyř nejvýznamnějších severoamerických lig (americký fotbal, baseball, basketbal a hokej) se nestalo, že by proti sobě nastoupila mužstva, která by vyhrála nejméně 12 utkání v řadě.

A utkání mělo grády, padaly góly, hráči se rvali, oba týmy na sebe nastoupily jako kdyby se bojovalo o play off. Vyřazovací část ve hře nebyla, ale hrálo se o prestiž. „Atmosféra v hale byla fantastická a proti nám stál skvělý tým," chválil domácí tým útočník Brandon Saad, který se na vítězství podílel dvěma nahrávkami.

VIDEO: Série rvaček z druhé třetiny

Rozjetí Blue Jackets dali zápasu směr už v první třetině. Do vedení je poslal osmý nejproduktivnější hokejista ligy Cam Atkinson a vaz mužstvu Wild srazily dvě bleskové trefy ze 24. minuty. Nejdříve skóroval obránce Johnson a o patnáct vteřin později zvýšil na 3:0 znovu Atkinson. A bylo hotovo.

„Byli skvělí a předvádí výtečný hokej. Nám to naopak dneska moc nesedlo. Ale tak to chodí, nemůžeme vyhrát všechno," dumal po zápase finský forvard z domácí družiny Mikael Granlund, který bitvu svým gólem na 1:3 zdramatizoval. Ale nešlo to, Minnesota na obrat prostě neměla.

Columbus tedy dál vyšlapává vítěznou cestičku, poslední prohra Blue Jackets už je tak trochu pro pamětníky, datuje se do 26. listopadu. Klub vyrovnal patnáctou výhrou za sebou stejný zápis New Yorku Islanders z ročníku 1981/82 a Pittsburghu ze sezony 2012/13. Absolutní rekord drží Penguins, kteří se v ročníku 1992/93 radovali po 17 utkáních v řadě.

Myšlenkou na zápis do historických tabulek se ale v šatně Blue Jackets nikdo nezabývá. Tak to aspoň tvrdí kouč John Tortorella. „Sezona je dlouhá a kluci ví, proč jsme tak konzistentní. Protože se soustředíme na každý další zápas," řekl trenér pro NHL.com.

Další krok k rekordu soutěže může mužstvo udělat v úterý, to do Columbusu přijede Edmonton.

VIDEO: Sestřih utkání Minnesota - Columbus