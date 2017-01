Místo Mrázka si svátek užil zelenáč, důvěra je pryč: Musím se víc ukázat

Venkovní utkání jsou svátkem nejen pro fanoušky, ale také pro hráče. Ačkoliv už nejsou takovým specifikem jako dříve a v sezoně se jich hrává více, pro každého hokejistu jsou obrovským zážitkem. „Kéž bych měl možnost také si v takovém zápase zahrát," napsal si například na Twitter bývalý obránce a vítěz Stanley Cupu z roku 2006 Bret Hedican.

Pro brankáře je nasazení do takového utkání specifické, když tým nemá jasnou jedničku, je to vždycky tak trochu za odměnu. V Detroitu ale teď milodary nerozdávají, klubu se nedaří a ve Východní konferenci Red Wings chybí jen tři body na úplné dno. Na to v Michiganu nejsou zvyklí. Stejně jako na nadměrné množství chyb ze strany Petra Mrázka.

Český reprezentant letos vyhrál jen 9 utkání z dvaceti, s průměrem 3,11 gólu na zápas je pod ním v tabulce už jen šest pravidelně chytajících gólmanů a ani úspěšnost zákroku 89,6% skutečně není oslnivá...

„Přesto bych nic neměnil, když jsem na ledě, cítím se velmi dobře, dokonce ještě jistěji, než vloni. Jen to musím v zápasech víc ukázat," řekl pro Detroit Free Press.

To, že pro venkovní zápas Centennial Classic zůstal jenom na střídačce lze brát ze strany Detroitu jako výraz nespokojenosti. Takhle by to nešlo. Pokud chce Mrázek chytat, musí toho pro tým udělat daleko víc. Jinak si nasazení Jareda Coreaua do sváteční bitvy nelze vysvětlit.

Pětadvacetiletý kanadský obr nebyl do NHL nikdy draftován a poprvé nejlepší soutěž světa okusil 3. prosince. Nástup do akce proti Torontu pro něj znamenal druhý odchytaný zápas v řadě. „Ne mnoha hráčům se něco takového poštěstí," těšil se před speciálním duelem brankář, kterého chválil i kouč Blashill. „Jeho sebevědomí s každým odchytaným zápasem roste," dodal.

Jenže v neděli působil nejistě a trochu neohrabaně. Jen senzační návrat do zápasu v režii jeho útočných kolegů pomohl Detroitu aspoň k bodu. Po 40. minutách hosté vedli 1:0, jenže v 53. minutě už to bylo 4:1 pro Maple Leafs. Prodloužení trefil v čase 59:59 útočník Anthony Mantha. Výhru 5:4 pak poslední jednička draftu Auston Matthews.

„Je zklamání prohrát poté, co jsme se dokázali do zápasu takhle vrátit, ale když to vezmete z druhé strany, aspoň jsme vybojovali bod," řekl pro NHL.com Blashill. „Ze zápasu si musíme odnést to pozitivní a nechat tam to negativní."

VIDEO: Sestřih utkání Toronto - Detroit