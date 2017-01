Z hvězdy SP je farmář. Pracháče Haláka sjel manažer, uškodil i agent

Losangelský Peter Budaj je v současné době jediným slovenským brankářem v NHL. Divné, viďte. Stálice Jaroslav Halák byl v sobotu odeslán z prvního týmu New York Islanders na farmu do Bridgeportu. Proč? Na jak dlouho? Otázek kolem 31letého matadora je jak máku. Pojďme zkusit některá zrníčka sebrat a pár věcí zodpovědět.

Páteční divočinu Islanders - Minnesota (4:6) si Jaroslav Halák asi zapamatuje, na delší dobu to byl pro něj poslední zápas v NHL. Jeho konce se ani nedožil, byl střídán po čtyřech brankách ve 36. minutě.

„Hrozná porážka, je to špatné. Jaro nechytal vůbec dobře. Dostal laciné góly. Potřebovali jsme od něj lepší výkon. Náhradník Berube se chytnul, dal nám šanci vyhrát, byl to dobrý tah,“ nešetřil po duelu kritikou na klubových stránkách otrávený trenér Jack Capuano, jehož tým je pátý nejhorší v celé soutěži.

Halák, který předtím v šesti duelech nechytal, proti Wild inkasoval čtyřikrát z 24 střel.

Hned po utkání byl bratislavský rodák umístěn na listinu nechráněných hráčů, a jelikož si ho během 24 hodin žádný ze zbývajících 29 týmů v soutěži neosvojil, v sobotu už se hlásil na farmě u Bridgeport Sound Tigers v AHL.

VIDEO: Podívejte se na čtyři góly v síti Jaroslava Haláka

Podle slov generálního manažera Islanders Gartha Snowa majitel 388 startů v NHL nevykazoval poslední dobou přístup hodný profesionála a tak musel rázně zakročit. „Nezáleží na tom, v jaké pozici jste, zda náhradník nebo jednička. Vždy musíte ukázat, že pracujete tvrdě a máte vůči klubu správný přístup. To je to, co očekáváme od každého v naší organizaci, Jara nevyjímaje,“ nechal se nhl.com slyšet Snow.

Halákova náladovost je v NHL veřejným tajemstvím. Během svého působení v St. Louis měl slovenský gólman před třemi lety v play off konflikt s trenérem Kenem Hitchcockem, kterého měl seřvat za to, že místo něj chytá Brian Elliott. Známý trenér poté přiznal, že hádky s Halákem nejsou ničím výjimečným.

V prvním týmu si GM Snow, sám bývalý kvalitní brankář s 368 zápasy v NHL, nechal Němce Thomase Greisse a Kanaďana Jean-Francois Berubeho. "Chceme jim oběma dát větší šanci, zaslouží si to, chytají letos dobře. Snad s nimi v brance dosáhneme na výhry, které opravdu potřebujeme," řekl Snow a vyjádřil se ještě k Halákovi, který část loňské sezony promarodil a přišel i o play off, kde Jágrovu Floridu pomohl vyřadit Greiss.

„Jaro je u nás tři sezony. První rok patřil k velkým tahounům, další sezonu zápasil se zraněním a teď se mu příliš nedařilo. My ale věříme, že se na farmě dokáže vrátit do staré formy," uzavřel Snow.

Hodně peněz i problémový výrok manažera

Halákovi, který na přelomu září a října zářil na Světovém poháru, kde podceňovaný výběr Evropy dotáhnul až do finále s Kanadou a byl novináři zařazen do All-Star týmu, možná uškodil i jeho agent Allan Walsh. Na začátku sezony si postěžoval na Twitteru na systém tří brankářů v organizaci Ostrovanů.

"Jednička Islanders v posledním zápase měla během pěti dní před utkáním s Penguins jediný kvalitní trénink. A toto se děje už dva roky," napsal Walsh a měl na mysli Haláka, který proti Pittsburghu dostal čtyři góly z 35 střel a ze zápasu odešel poražen 3:4.

Halákův agent Allan Walsh na Twitteru kritizoval brankářské poměry u Islanders • Foto twitter.com

Dalším problémem je Halákův obrovský plat a mizerná čísla. Dvojnásobný účastník olympiády si letos přijde na 4,75 milionu dolarů a stejné peníze bude pobírat i na farmě v Bridgeportu. Pro srovnání Greiss vydělává "jen" 2 miliony dolarů a Berube 675 tisíc. I v brankářských statistikách letos Halák patří k podprůměru, nastoupil do 21 utkání, ve kterých inkasoval v průměru 3.23 gólu na zápas a úspěšnost zákroků měl 90.4 procent.

Že se nad ním stahují mračna, tušil Halák už začátkem prosince, kdy o své situaci pohovořil s novináři. "Se současným stavem nic neudělám, můžu se jen snažit podávat co nejlepší výkony. Nezáleží na mně, zda sezonu v Islanders dochytám, uvidíme, jak se věci vyvinou. Pokud mě trenér postaví, samozřejmě budu chtít vyhrát, tak jsem to dělal i v předchozích dvou sezonách," řekl Halák a o měsíc později už byl na farmě...

Halákův osud v lecčem připomíná příběh o dva roky mladšího a stejně bohatého Ondřeje Pavelce (Pavelec pobírá na farmě v Manitobě také 4,75 milionu dolarů), kterého Winnipeg také shledal nepotřebným. Uvidíme, jak se situace dvou tradičních gólmanů vyvrbí.

Doba v NHL je ale zlá, být starý a drahý není dobrá kombinace.