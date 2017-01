Kempný otevřel skóre Winter Classic, Zacha byl u dvou gólů Devils

Druhé letošní utkání Winter Classic mezi St. Louis a Chicagem skončilo vítězstvím domácích 4:1. Už ve druhé minutě ale otevřel skóre český obránce Michal Kempný, který skóroval podruhé v řadě a po silvestrovské trefě do sítě Caroliny si připsal druhý zásah v NHL. V první polovině druhé třetiny ovšem vyrovnal Patrick Berglund a dvěma rychlými góly v krátkém sledu rozhodl ve třetí třetině Vladimir Tarasenko. Čtvrtou trefu přidal do prázdné branky Alexander Steen. V nočním zápase pomohl Pavel Zacha New Jersey k výhře 3:0 nad Bostonem.