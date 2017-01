Mrázkův agent: Je v útlumu. Pro tým má ale větší přínos než Howard

Jak s Petrem Mrázkem prožíváte dny, kdy on sedí na střídačce a v brance stojí neznámý Kanaďan z farmy Jared Coreau?

„Normálně. Má to vývoj jako u každého hráče. Jsem přesvědčený o tom, že Petr další šanci dostane a pozici si obhájí. Detroit celkově nehraje dobře, ale když se podíváte na poměr vyhraných a prohraných zápasů, je v nich Petr lepší než Howard. Ten má výborná čísla, ale i s nimi prohrává. V přinesených bodech a výhrách týmu je Petr lepší. Teď je, řekněme, v útlumu, ale strach o něj nemám. Věřím tomu, že se zvedne.“

Mluvil jste s ním o tom?

„Včera, já jsem teď v Torontu. Je psychicky úplně v pohodě. Zvládne to.“

Opravdu byl v pohodě, když mu trenéři nevěřili ani do tak speciálního zápasu, jako je duel pod otevřeným nebem?

„V Ottawě zápas před tím Red Wings vyhráli s Coreauem, tak ho nechali v brance. To je celé a Petr s tím problém nemá. On si dobře pamatuje, jak to bylo za něj, když bojoval o pozici v NHL. Tohle je relativně běžné. Samozřejmě z toho nemá radost, chtěl by chytat, ale je profesionál.“

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu pod otevřeným nebem mezi Detroitem a Torontem

Mrázek v jednom z nejsledovanějších zápasů roku sedí, zatímco chytá gólman z farmy. Nedá se to vyložit třeba jako vzkaz od trenéra, že od svého brankáře čeká mnohem víc?

„Takové věci v tom hledají akorát novináři. Vůbec bych to takhle nebral. Sláva nesláva – i open air je zápas NHL a hraje se v něm o body. Tým bojuje o play off a každý bod je pro něj důležitý. Jestli trenér v tuhle chvíli věřil tomu, že Coreau může pomoct k výhře víc, tak tam dal jeho. V tu chvíli se vůbec nedívá na to, jestli je to pod širým nebem nebo ne. Hraje se o body, o umístění a v tom hledejte základy. Pro ně to není jiný zápas než ostatní, akorát se hrál za jiných podmínek.“

V profesionální kariéře v NHL prožívá první sezonu, kdy to není ono. Měl bojovat o místo s Howardem, najednou se rve o místo s brankářem z farmy.

„Já bych to takhle neviděl. Nechme tomu čas, ať se tahle situace vyjasní sama. Petr je mentálně srovnaný, je v klidu a já věřím, že si svoji pozici obhájí. Znovu říkám, mrkněte se na statistiky vítězství. Petr přinesl týmu více bodů než jakýkoliv jiný gólman.“

Jenže v ostatních číslech patří spíše do podprůměru soutěže.

„V prvních zápasech mu napadaly nějaké góly, to se stává. Věřím, že k 92procentní úspěšnosti se do konce sezony dostane. Nemám o něj strach.“

Nemáte strach ani z toho, že by jej Detroit mohl vyměnit? Už v létě se rozebíralo, že jeden z dvojice Howard-Mrázek bude muset odejít. Tehdy bylo víceméně jasné, že by Red Wings poslali pryč Howarda. Jenže co teď?

„Ne. To si vůbec nemyslím. Jsou to spekulace, o tom se vůbec nebudu bavit.“