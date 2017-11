TOP zajímavosti z NHL: Bek se převlékl za ochranku, nachytal i Kašeho

San Jose - Anaheim 2:1 po samostatných nájezdech

Číslo 800 se promítlo do dvou důležitých milníků hostí. Znamenalo to množství utkání, které v NHL odtrénoval Randy Carlyle, a také počet zápasů, které v řadě odehrál útočník Andrew Cogliano. Ten tak od své premiéry 4. října 2007 nevynechal ani jeden zápas a jde o čtvrtou nejdelší sérii v historii soutěže.

Andrew Cogliano is the fourth player in NHL history to play in 800 consecutive games and the second to do so from the start of his career. pic.twitter.com/h4nJnfQsey