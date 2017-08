TOP zajímavosti z NHL: Bývalý útočník Olczyk má rakovinu

Vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem, po letech jeho trenér, a teď televizní expert Ed Olczyk má rakovinu tlustého střeva. Padesátiletá trojka draftu z roku 1984 už je pod odborným dohledem. "Mám výbornou lékařskou péči a očekávám, že se vrátím ke své práci hned, jak dokončím léčbu," řekl odhodlaně. Olczyk se okamžitě dočkal obrovské podpory z hokejové komunity.

