TOP zajímavosti z NHL: Chára nekončí, po sezoně chce hrát i v té další

Týmy Anaheimu, Arizony a Calgary odtajnily soupisky pro nováčkovský kemp. Není na nich žádné české jméno. Naopak v Buffalu se o pozornost budou ucházet útočník Václav Karabáček a obránce Vojtěch Budík, v Dallasu to budou útočník Tomáš Šoustal a obránce Ondřej Vála, v Minnesotě forvard Pavel Jenyš a v New Jersey útočník Jan Mandát.

#NHLDucks hockey is back Thursday 👏



Have a look at our Rookie Camp roster and open practice dates: https://t.co/bZUSYOufGm pic.twitter.com/5XcSVk89Px — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) September 5, 2017

We've invited 29 players - 19 forwards, eight defensemen and two goalies - to this year's rookie camp. #CoyotesCamphttps://t.co/VNwbzKQ6Yk — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) September 6, 2017

Here's our full roster for the 2017 #ProspectsChallenge at @HARBORCTR. Games start on Friday. pic.twitter.com/Si8J2SkhBj — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) September 5, 2017

The Dallas Stars will be sending the following players to the Traverse City Prospects Tournament in Traverse City, MI from September 8-12. pic.twitter.com/B9yEBY7ViC — Dallas Stars (@DallasStars) September 5, 2017

#mnwild prospects will take the ice at the Traverse City Prospects Tournament this week → https://t.co/ZftxbVsWwY pic.twitter.com/PVErMP6qdm — Minnesota Wild (@mnwild) September 5, 2017