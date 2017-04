TOP zajímavosti z NHL: Chcete brusle rváče Floridy? Vydražte si je

Ottawa - Boston 4:3 v prodloužení

Dva roky bojoval se dvěma těžkými otřesy mozku útočník Clarke MacArthur a teď si konečně užil také gólovou radost (první od 19. dubna 2015). Vyrovnával na 1:1. "Byl to úžasný pocit a trochu to ze mě taky spadlo," řekl útočník.

Clarke MacArthur scores his first goal in nearly 2 years and his celebration plus the reaction from the fans was INSANE... #StanleyCup pic.twitter.com/WixyU1WSCD