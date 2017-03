TOP zajímavosti z NHL: Chudák Chudobin, v Calgary inkasoval z půlky

Buffalo - Columbus 5:3

Klíčový útočník hostí Cam Atkinson si po setkání s bruslí Marcuse Foligna odnesl ze zápasu 17 stehů, ale přesto dohrál. "Je v pohodě. Hrál fantasticky po svém návratu na led," chváli trenér John Tortorella.

