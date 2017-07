TOP zajímavosti z NHL: Chytil má hrát v zámoří, Burke manažerem Kanady na ZOH

Dokumentární kanál právě vysílá "Týden se žraloky", což naštvalo švédského zadáka Erika Karlssona. "Jeden z nejpernějších týdnů v životě a oni se rozhodnou mít Týden se žraloky. Jak mi to mohli udělat, asi si to budu muset nahrát," napsal na svůj Twitter velký milovník těchto zvířat.

One of the busiest weeks of my life and they decide to have shark week. How could they do this to me. Guess I have to tape it all. 🦈