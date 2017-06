TOP zajímavosti z NHL: Crosby házel lahev, zůstal bez trestu

Pittsburgh - Nashville 4:1

Závěr utkání okořenila hvězdná rvačka mezi P.K. Subbanem a Jevgenijem Malkinem. "Zeptal se mě, jestli se chci prát. Bylo mi to popravdě docela jedno. Ale jako hráče ho mám rád," řekl domácí útočník. Hostujícího beka prý nastartovalo něco, co Malkin řekl. "Mluvil na mě rusky a já už s pár Rusama hrál. Co říkal se mi nelíbilo," dodal.

P.K. Subban vs Evgeni Malkin from Nashville Predators at Pittsburgh Penguins May 31, 2017 https://t.co/TL4eAg2qna — hockeyfights (@hockeyfights) June 1, 2017