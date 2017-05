TOP zajímavosti z NHL: Crosby se vrátil, Fleury děkoval tyčkám

Anaheim - Edmonton 4:3 v prodloužení

Domácí pořízek Nick Ritchie si v jednu chvíli pořádně vyšlápl na obránce Krise Russella a musel se pak ve rvačce zpovídat Zacku Kassianovi. Za svůj hit nicméně dostal Ritchie jen dvouminutový trest, a to se hodně nelíbilo bývalému sudímu Kerry Fraserovi.

I liked a @YouTube video https://t.co/N5fX35FPDA Ritchie answers to Kassian for big hit on Russell

Ritchie hit on Russell is nother example of player needlessly leaving feet that results in some degree of head contact. Is anyone listening?